18.09.2016

Berlin-Wahl : Michael Müller braucht neue Partner - aber nicht die AfD

2 Bild vergößern Der Regierende Bürgermeister von Berlin und Spitzenkandidat Michael Müller (SPD) winkt nach ersten Ergebnissen zu der Abgeordnetenhauswahl in Berlin seinen Anhängern zu. Es scheint, als habe er drei Hände... Foto: dpa

Das Minimalziel der SPD ist erreicht. Michael Müller könnte im Amt bleiben – muss sich aber neue Partner suchen.

Er hat es geschafft. Allerdings mit einem der schwächsten Ergebnisse, das die Berliner SPD seit 1946 erleiden musste. Die ersten Prognosen sehen die Sozialdemokraten bei nur 21 bis 23 Prozent. Das wichtigste Wahlziel ist damit trotzdem erreicht, sie Landes-SPD bleibt in der Hauptstadt die stärkste Partei. Oder sollte man sagen: Die am wenigsten schwache Partei? Nach einem äußerst schwierigen Wahlkampf, bei dem Hoffen und Bangen für die SPD stets nah beieinander lagen, bleibt der Regierende Bürgermeister Michael Müller voraussichtlich im Amt, auch wenn er mit diesem Ergebnis politisch angeschlagen ist.

Kurz nach Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen sagte Müller: "Das Ergebnis ist aber auch Ansporn, es in Zukunft besser zu machen." Die SPD werde wieder den Regierenden stellen. "Wir haben uns alle zusammen über das Ergebnis der AfD geärgert. Es wird aber keine Form der Zusammenarbeit geben. Für die AfD wird es ein verdammt kurzes Zwischenspiel werden."

Von seinem großen Wunsch, in einem stabilen Zweierbündnis mit den Grünen regieren zu können, muss der SPD-Landeschef in jedem Fall Abschied nehmen. Kurz nach der Wahl sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende, Manuela Schwesig, im ZDF: "Die Entscheidung, welche Koalition Müller eingeht, liegt bei ihm und seinem Landesverband, da mischt sich der Bund nicht ein. Ich gehe davon aus, dass er auch mehrere Optionen ausloten wird."

Katarina Barley, SPD-Generalsekretärin sagte in der ARD: "Es ist ganz klar, dass die Berlinerinnen und Berliner Michael Müller weiterhin als Regierenden Bürgermeister haben wollen."

Möglich ist zum Beispiel eine rot-grün-rote Koalition. Damit wird Müller leben können. Am 11. Dezember 2014 zog er ins Rote Rathaus ein, weil sich der Amtsvorgänger und Parteifreund Klaus Wowereit mitten in der Wahlperiode aus der Politik zurückgezogen hatte. Nominiert wurde Müller damals nur von der eigenen Partei, die ihn in einem Mitgliedervotum für das Regierungsamt bestimmte. Die Wähler blieben damals außen vor.

Rot-grün-rote Koalition sehr wahrscheinlich

Es würde nicht überraschen, wenn sich der SPD-Landesvorstand schon am Montag für Koalitionsverhandlungen mit Grünen und Linken ausspräche. Ob der Höflichkeit halber auch Gespräche mit CDU und FDP geführt werden, denn eine „Deutschland-Koalition“ wäre rechnerisch möglich, ist offen. Die Berliner Genossen träumen schon lange von einem linken Regierungsbündnis für die Hauptstadt. Die rot-schwarze Koalition, die jetzt Geschichte ist, war in großen Teilen der Landes-SPD nicht gerade beliebt.

Selbst wenn Müller es nicht wollte – der starke linke Flügel der SPD würde ihn voraussichtlich zu Rot-Grün-Rot zwingen. Aber das wird nicht nötig sein, der Spitzenmann der Berliner Sozialdemokraten wird schon aus eigenem Interesse das Wagnis eines gewiss nicht einfachen Dreierbündnisses eingehen. Für eine Koalition links von der Union hat er sich im Wahlkampf seit vier Wochen ins Zeug gelegt. Und niemand kann dem SPD-Mann vorwerfen, dass er nicht bis zur letzten Minute um jede Stimme für sich und seine SPD gekämpft hätte.

Er war und ist ein Parteisoldat, der in knapp zweijähriger Regierungszeit keinen messbaren Amtsbonus erwarb, aber trotzdem versuchte, mit seiner Person zu werben. „Wer Müller will, muss SPD wählen“, wurde in der Woche vor dem Wahltag auf die Plakate geklebt, auf denen ein schmaler Mann im dunklen Zwirn und mit ovaler Brille den Wählern fein lächelnd entgegenblickte.

Mit der ganzen Routine eines Berufspolitikers, der über drei Jahrzehnte Spitzenämter auf der Bezirks- und Landesebene bekleidet hat, gab Müller in den vergangenen Wochen sein Bestes. Auch bei der Abschlusskundgebung, am Freitag im Schöneberger Kiez, hinterließ er einen passablen Eindruck. Wobei auf dem Winterfeldtplatz ein sehr überschaubares Publikum applaudierte. In einem Quartier, das eine Domäne der Grünen ist, wollte Müller der Konkurrenz in seinem Heimatbezirk Tempelhof-Schöneberg nicht das Feld überlassen. „Es geht um viel“, rief Müller in seiner Rede. „Ich will Regierender Bürgermeister bleiben.“ Und er rief seinen Leuten zu: „Raus und kämpfen!“

Mehrfach beschwerte er sich im Wahlkampf über Mangelndes Engagement

Denn bis zum Wahlsonntag ging in der SPD die Angst um, dass die eigene Klientel zu Hause bleiben könnte. Es gab, bestätigt durch diverse Umfragen, für die Sozialdemokraten ein massives Mobilisierungsproblem, das bis in die eigenen Reihen hineinreichte. Denn manchen Parteifreunden fiel es nicht leicht, für den obersten Genossen Müller auf die Straße zu gehen. Oftmals hörte man von Genossen: „Hier kümmert sich jeder erst einmal um das eigene Mandat.“ Es kam auch überhaupt nicht gut an, dass sich der SPD-Landeschef in parteiinternen Sitzungen mehrfach über mangelndes Engagement beschwerte.

Denn so empfindlich, dünnhäutig Müller selber ist, kann er doch in kleinem Kreis heftig und rücksichtslos austeilen. Er gilt bei den eigenen Leuten als sehr talentiert dafür, Verantwortung abzuwälzen, wenn Fehler gemacht werden. Und Fehler wurden gemacht, allerdings weniger im Wahlkampf. Der war inhaltlich und werblich solide vorbereitet und wurde politisch konsistent durchgezogen. Die Probleme waren hauptsächlich im Regierungshandeln begründet, mit dem die Bürger mehrheitlich so gar nicht einverstanden waren.

Alle Umfragen, nicht erst im Wahlmonat September, bestätigten die hohe Unzufriedenheit der Berliner mit dem sozialdemokratisch geführten Senat. In keinem anderen Bundesland waren die Menschen so wenig einverstanden mit ihrer Regierung, den Chef im Roten Rathaus eingeschlossen. Dabei war Michael Müller, als er das Amt des Regierenden Bürgermeisters übernahm, nicht nur in der eigenen Partei, sondern auch bei den Berliner Bürgern zunächst auf großes Wohlwollen gestoßen. Vom schnoddrigen Charismatiker Klaus Wowereit verabschiedete sich die Hauptstadt leichten Herzens. Mit Michael Müller kam ein politischer Handwerker ins Amt. Und das kam bei vielen gut an.

Nach 27 Jahren SPD-Regierung wächst der Unmut mit den Sozialdemokraten

Die Vorschusslorbeeren hielten aber nicht lange. Im Frühjahr 2016 war es vorbei mit den guten Umfrageergebnissen, die manche Sozialdemokraten schon von einem Wahlergebnis von „30 Prozent plus“ träumen ließen. Stattdessen ging es bergab. Es war kein Absturz, sondern ein stetiger Sinkflug. In den Wochen vor dem Wahltermin näherte sich die Landes-SPD wieder den Umfragewerten an, die denen entsprachen, die Wowereit in der letzten Phase seiner Amtszeit bekommen hatte.

Die Gründe liegen auf der Hand: Der Dauerstreit mit dem Koalitionspartner CDU, der von Müller immer wieder angefacht wurde. Die Flüchtlingskrise, die Berlin mit den Fernsehbildern vom Lageso international in ein schlechtes Bild rückte. Steigende Mieten, bröckelnde Schulbauten, Bürgerämter vor dem Zusammenbruch – die Berliner bekamen zunehmend den Eindruck, dass die seit 27 Jahren regierenden Sozialdemokraten den Laden nicht mehr in den Griff bekommen. Die wachsende Stadt, so der Eindruck, wurde zu groß für die kleinen Schritte, mit denen Michael Müller Politik gemacht hat.

Es machte sich Überdruss breit gegen die lange Herrschaft der Sozialdemokratie in Berlin. Zum ersten Mal seit Jahren wurde wieder öffentlich über „roten Filz“ geschimpft, über undurchsichtige Netzwerke, die politische Instrumentalisierung von Landesbetrieben und problematische Parteispenden. Außerdem fliegt der SPD ihr eigens Kernthema um die Ohren: Die Armut in Berlin nimmt zu, die sozialen Spannungen wachsen. Der schöne Slogan vom „Zusammenhalt“, der in Müllers Wahlkampf eine große Rolle spielte, muss für die sozialen Verlierer in der Hauptstadt wie Hohn geklungen haben. Sie kamen am Sonntag zahlreich in die Wahllokale. Wer davon profitieren würde, war den Wahlkampfprofis der SPD seit Langem klar. Auch bei der fünften Landtagswahl dieses Jahres konnte die rechtspopulistische AfD ein zweistelliges Ergebnis erzielen.

900000 Haushalte angeschrieben

Um dem etwas entgegenzuhalten, setzten die SPD-Wahlkampfmanager, allen voran der Chef der Werbeagentur „Butter“, Frank Stauss, auf eine Mobilisierungskampagne für die eigene, verunsicherte Klientel. Ein Lagerwahlkampf, für eine linke Landesregierung jenseits von CDU und FDP, sollte die potenziellen Anhänger der SPD doch noch an die Wahlurnen holen. Verknüpft wurde dies mit einem erbitterten Kampf gegen die Rechtspopulisten. Müller machte die AfD-Anhänger zunächst zu Feinden der Freiheit, zuletzt rückte er sie in die Nähe der Nazis. Eine wohlbedachte Provokation. Geleitet von innerer Überzeugung und dem Kalkül, auf diese Weise linke und liberale Wähler zur Wahlteilnahme zu ermuntern.

An 900 000 Haushalte wurde in der vergangenen Woche noch ein Brief im Namen von Michael Müller verschickt. Berlin solle weiterhin eine „weltoffene, freie, vielfältige und erfolgreiche Stadt bleiben“, hieß es dort. „Ihre Stimme zählt für Zusammenhalt.“ Zeitgleich übte sich der SPD-Werbemanager Stauss in Publikumsbeschimpfung. Er warnte in seinem Blog vor dem „politischen Snobismus“ jener Berliner, die nicht wählen gingen, wenn ihre persönlichen Wünsche nicht hundertprozentig erfüllt würden. „Oder sie wählen irgendeinen Quatsch.“ Die Rechnung der SPD-Führung ging mit dieser Kampagne zwar nicht so auf, wie man es sich erhoffte, aber das Schlimmste konnte aus Sicht der SPD verhindert werden.