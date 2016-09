18.09.2016

Berlin wählt : FDP will abheben

FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja (l.) und FDP-Chef Christian Lindner

Die Freien Demokraten setzten auf ein exklusives Wahlkampfthema: den Flughafen Tegel. Der Plan geht offensichtlich auf: Die FDP liegt nach ersten Hochrechnungen bei 6,5 Prozent.

Beim Wahlkampffinale Donnerstagabend im Schickiclub „Adagio“, hat Christian Lindner noch zwei richtig gute Witze gemacht. Der erste ging so: „Was in Rom, Neapel und Palermo die Mafia schafft, schafft in Berlin der Senat.“ Der zweite, noch ein bisschen heftiger beklatschte: „Zu AfD-Protestwählern sage ich, wenn euch Bier in der Kneipe nicht schmeckt, sauft ihr aus Protest ja auch nicht aus der Toilette.“ Mit der Pointengewalt seines Bundeschefs konnte der Berliner Spitzenkandidat Sebastian Czaja nicht mithalten, aber immerhin: „In Berlin kann man eher Drogen kaufen als einen Termin beim Bürgeramt bekommen.“

Sie hatten einen frischen, frechen und optimistischen Wahlkampf versprochen, und zumindest für Optimismus gab es allen Grund. Denn dass die FDP an diesem Sonntag deutlich hinzugewinnen würde, war klar. Es galt schließlich bloß, die desaströsen 1,8 Prozent der vergangenen Wahl zu überbieten. Die Frage lautete: Würde es zum Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde und damit, nach fünf Jahren Abstinenz, zum Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus reichen?

Nach ersten Hochrechnungen hat sie es locker geschafft. Demnach liegt die FDP bei 6,5 Prozent.

Viele Punkte auf der Habenseite

Auf der Habenseite: die künstlerisch wertvollsten Spitzenkandidatenplakate. Sebastian Czaja, der sich mit seinen 33 Jahren als „Frischzellenkur“ für die Berliner Politik inszenierte. Einen eingängigen Hashtag (#ZeitFürDasNächsteBerlin) und den übergelaufenen Ex-Piratenchef Bernd Schlömer, der für die FDP in Friedrichshain-Kreuzberg in die Bezirksversammlung möchte. Vor allem aber ein Wahlkampfthema, das die Liberalen von den übrigen Parteien unterschied und sich somit als Alleinstellungsmerkmal (Marketingsprech: unique selling point) eignete – die geforderte dauerhafte Offenhaltung des Flughafens Tegel.

Sebastian Czaja, der im vergangenen Dezember sogar das Volksbegehren „Berlin braucht Tegel“ initiierte, behauptet, dass Schönefeld den prognostizierten Passagierzahlen nicht gerecht – und dass es im Ostteil der Stadt zu einem Verkehrschaos kommen werde. Fachkundige Beobachter halten seine Forderung für originell bis absurd, verweisen darauf, dass ein solcher Beschluss rechtlich heikel wäre, auf jeden Fall jahrelang die Gerichte beschäftigen würde und dass sowieso keine andere Partei mitziehen würde. Aber egal. Wenn nur jeder 20. Berliner deshalb FDP wählte, wäre der Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus gesichert.

Wahlkampf ohne innerparteilichen Streit

Bis 2011 hat Czaja dort auf der Oppositionsbank gesessen, war sport- und wissenschaftspolitischer Sprecher seiner Partei. Und auch damals, sagt er, sei er bereits ausgewiesener Tegel-Fan gewesen.

Einen Erfolg hat sein Team, unabhängig vom Wahlergebnis, schon erreicht. Im Vergleich zu früheren Wahlkämpfen präsentierten sich die Liberalen überraschend einig, von den traditionellen innerparteilichen Stänkereien war nichts mehr zu sehen.

Auch auf die massiven Imageschäden früherer Jahre, gefördert etwa durch den Steuernachlass für Hoteliers, den Abgang des Entwicklungshilfe-Ministers Dirk Niebel zum Rüstungsunternehmen Rheinmetall, ja überhaupt Dirk Niebel – sei man im aktuellen Straßenwahlkampf kaum angesprochen worden, heißt es. Die Dabeigewesenen an den Ständen servierten interessierten Bürgern übrigens Tomatensaft. Jetzt wegen Tegel. Und weil es sonst keiner macht.