16.09.2016

Degewo-Mieterratswahlen : "Berliner Zeitung": Bauverwaltung behindert Recherche und unterbindet Kritik

Die "Berliner Zeitung" erhebt Vorwürfe gegen die Senatsbauverwaltung: Sie soll angeordnet haben, kritische Fragen erst nach der Wahl zu beantworten.

Kurz vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus sieht sich die Senatsbauverwaltung dem Vorwurf ausgesetzt, Zeitungsrecherchen und damit eine kritische Berichterstattung vor dem Wählervotum am Sonntag verhindert zu haben. Hintergrund sind die umstrittenen Mieterratswahlen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, bei denen wie berichtet vor der Wahl rund 100 Bewerber für ein Mandat unbegründet aussortiert wurden. Die „Berliner Zeitung“ wirft nun den Unternehmen sowie der Senatsverwaltung vor, sie würden versuchen, kritische Nachfragen zu unterbinden.

Vorausgegangen war eine Nachfrage der Zeitung zu den Ursachen des Streits um die Mieterbeiräte sowie zur Zahl der vorliegenden Beschwerden von Mieterseite. Zugleich erhielt der recherchierende Redakteur aber eine offenbar eine fehlgeleitete, eigentlich nur für den internen Verteiler gedachte Mail des Pressesprechers der Wohnunsbaugesellschaft Degewo, in der dieser seinen Kollegen aller Wohnungsbaugesellschaften mitteilt, die Senatsbauverwaltung habe derzeit kein Interesse an kritischen Berichten zur Wahl der Beiräte. Dies habe ihm Martin Pallgen, der Sprecher von Bausenator Andreas Geisel (SPD), am Rande einer Grundsteinlegung mitgeteilt. Man solle den Redakteur auf die nächste Woche vertrösten.

Auf Nachfrage der „Berliner Zeitung“ räumte der Degewo-Sprecher ein, ihm sei eine E-Mail-Panne passiert. Martin Pallgen dementierte gegenüber dem „Tagesspiegel“ die Vorwürfe: „Wir haben keine Berichterstattung unterbunden. Es gab keine solche Direktive. Wieso der Degewo-Sprecher so etwas schreibt, können wir uns nicht erklären.“

Die Grünen finden am Freitagabend schnell harte Worte für den Koalitionspartner in spe. "Berlin gehört nicht der SPD," sagte Landeschef Daniel Wesener. "Wer nimmt Müller und Geisel noch ab, für bezahlbare Mieten zu kämpfen, wenn sie die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften wie ihr Eigentum behandeln."