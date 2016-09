Oberbürgermeister fordern Neustart der Kreisreform

Potsdam - Die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg/Havel haben Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zu einem „ehrlichen Neustart“ bei der geplanten Kreisreform aufgefordert. Eine wissenschaftliche Studie des ifo-Instituts über Kreisreformen habe ergeben, dass damit kein Geld eingespart werde, sagte der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung. „Das Pferd der Kreisreform ist totgeritten“, ergänzte sein Frankfurter Amtskollege Martin Wilke (parteilos). „Die von der Landesregierung betriebene politische Spaltung unseres Landes und das Ausspielen der kommunalen Familie müssen jetzt ein Ende haben.“ Die rot-rote Landesregierung plant, die Zahl der 14 Landkreise und 4 kreisfreien Städte auf maximal zehn Regionalverwaltungen zu straffen. Einzig die Landeshauptstadt Potsdam soll kreisfrei bleiben. Hintergrund ist der Bevölkerungsrückgang. Statt Zwangsfusionen von Landkreisen sei eine verstärkte Zusammenarbeit der bestehenden Kommunen die bessere Lösung, sagte die Oberbürgermeisterin von Brandenburg/Havel, Dietlind Tiemann (CDU). Die umstrittene Kreisreform ist auch Thema einer Konferenz von Landräten und Oberbürgermeistern mit Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Freitag in Potsdam. dpa